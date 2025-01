Jhon Arias - MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.

Publicado 29/01/2025 18:00 | Atualizado 29/01/2025 18:28

Rio - O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o clássico com o Botafogo, nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 6ª rodada da Taça Guanabara, com novidades. A principal novidade é o retorno de Jhon Arias que, enfim, fará sua estreia na temporada.