Jhon Arias tem contrato até 2026Marina Garcia / Fluminense

Publicado 30/01/2025 12:14 | Atualizado 30/01/2025 12:18

Rio - Principal destaque técnico do elenco do Fluminense, Jhon Arias, de 27 anos, pode estar se despedindo do clube carioca. De acordo com informações do portal holandês "1908", o Feyenoord negocia a contratação do meia-atacante colombiano.

O desejo do clube é para esta janela de transferências e para a negociação ser concluída precisa avançar com rapidez, porque os clubes holandeses só podem contratar até a próxima terça-feira.

Jhon Arias recebeu duas propostas neste ano, uma do Zenit, da Rússia, e outra do Olympiacos, da Grécia. Ambas foram rejeitadas, a primeira por desejo do colombiano e a segundo porque os valores não chegaram no nível pedido pelo Fluminense.

O Tricolor e o colombiano tem um acordo de aceitarem toda negociação para o futebol europeu que passe da faixa dos 10 milhões de euros (algo em torno de R$ 60 milhões). Arias não deseja jogar na Rússia, porque o país está fora das competições europeias de clubes.

Um dos maiores ídolos da história recente do Fluminense, Jhon Arias chegou em 2021 e foi um dos grandes destaques do clube carioca nas últimas três temporadas. Ele conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e dois Cariocas.