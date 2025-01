Flor Maldonado é musa do Cerro - Reprodução / Instagram

Flor Maldonado é musa do CerroReprodução / Instagram

Publicado 30/01/2025 16:45

Rio - A musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado, acredita ter encontrado um método infalível para seduzir os homens. De acordo com ela, nenhuma pessoa do sexo masculino, que tenha atração pelo sexo oposto, consegue resistir a uma bela lingerie.

fotogaleria

"Uma lingerie sexy pode excitar até o homem mais tímido, as mulheres devem estar sempre prontas para surpreender. Não acho que alguém possa suportar ou resistir a um par de calcinhas provocantes. Eu sempre digo que devemos deixar os preconceitos para trás", disse em entrevista ao site "Popular".

A beldade voltou a dizer que gosta de mexer com os pensamentos do seus seguidores nas redes sociais. Flor costuma sensualizar bastante no seu perfil oficial no Instagram.

"Fazer parte dos sonhos e fantasias dos meus seguidores me faz sentir realizada, é sempre bom poder deixar a mente voar", afirmou.