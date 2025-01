Sergio Ramos deixou o Sevilha em junho de 2024 e, deste então, está sem clube - Divulgação/Sevilla

Sergio Ramos deixou o Sevilha em junho de 2024 e, deste então, está sem clubeDivulgação/Sevilla

Publicado 30/01/2025 16:16 | Atualizado 30/01/2025 16:17

Rio - Lenda do Real Madrid , Sergio Ramos está próximo de ter um destino surpreendente. Segundo o jornalista César Luis Merlo, o zagueiro espanhol tem negociações avançadas para reforçar o Monterrey, do México.

O presidente do clube, José Antonio Noriega, confirmou as conversas pela contratação do zagueiro. O jogador está sem clube desde julho de 2024, quando encerrou seu vínculo com o Sevilha.

"Ele está na lista e é uma opção real em meio a outras possibilidades. Sim (as negociações estão em andamento). Temos várias opções", disse José Antonio Noriega à ESPN.

Sergio Ramos tem sido especulado em diferentes destinos nos últimos meses, inclusive no Brasil. O Corinthians admitiu ter conversado sobre a contratação do atleta durante o segundo semestre de 2024 e o Cruzeiro também teria aberto negociações com o defensor.

Caso as negociações com o Monterrey caminhem para um final feliz, o espanhol disputará o Mundial de Clubes em junho, nos Estados Unidos. A equipe mexicana está no Grupo E, ao lado de: Inter de Milão, da Itália; River Plate, da Argentina; e Urawa, do Japão.