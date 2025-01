Neymar em ação pelo Al-Hilal - AFP

Publicado 30/01/2025 14:21

sete jogos, um gol e uma grave lesão que o deixou mais de um ano sem jogar, o atacante brasileiro tornou-se a contratação com o maior custo de compra por partidas.

A passagem apagada pelo Al-Hilal garantiu um recorde nada agradável para Neymar.

O clube da Arábia Saudita pagou ao PSG, em agosto de 2023, 90 milhões de euros (cerca de R$ 483,5 milhões na época). Ou seja, Neymar custou 12,8 milhões de euros (R$ 78,1 milhões) por cada vez que entrou em campo, sem contar o salário que girava em torno de R$ 51 milhões por mês.



E de acordo com levantamento do site 'Transfermarkt', especializado em transferências no futebol, o gasto é o maior já feito por um clube levando-se em conta a proporção entre valor da transferência e jogos.



O brasileiro superou por pouco os 12,6 milhões de euros que custou cada participação do zagueiro Mattia Caldara pelo Milan. O italiano foi contratado em 2018 por 37,7 milhões de euros, mas só entrou em campo três vezes.



As cinco contratações com maior custo por partida



1. Neymar - Al-Hilal - 12,8 milhões de euros

2. M. Caldara - Milan - 12,6 milhões de euros

3. H. Ekitiké - PSG - 12,0 milhões de euros

4. A. Modeste - Borussia Dortmund - 9,7 milhões de euros

5. J. Bachini - Parma - 7,5 milhões de euros