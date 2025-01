Rodrygo comemora gol marcado em vitória do Real Madrid - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 29/01/2025 23:09

Rio - Após a saída de Neymar, Rodrygo virou um dos alvos do Al-Hilal, da Arábia Saudita, para a janela de transferências do meio do ano. O clube já fez contatos para saber as condições e as possibilidades de uma negociação, vista como improvável. A informação é do "ge".

O Al-Hilal, segundo o site, entende que pode dar a Rodrygo o protagonismo que ele não tem no Real Madrid. A ideia do clube é que ele seja uma estrela, como Cristiano Ronaldo é no Al-Nassr e Benzema é no Al-Ittihad.

Para convencer Rodrygo, existe a ideia de inclui-lo no papel de embaixador da Copa do Mundo de 2034, que acontecerá na Arábia Saudita.