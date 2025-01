Loja nos arredores do Etihad Stadium, casa do Manchester City, pegou fogo - Paul Ellis/AFP

Publicado 29/01/2025 17:07

Um estabelecimento nos arredores do Etihad Stadium, do Manchester City, pegou fogo horas antes do jogo do time da casa contra o Club Brugge, da Bélgica, pela Liga dos Campeões. Os bombeiros tiveram dificuldade em controlar o incêndio, mas conseguiram após ação com muitos agentes.

O local foi evacuado para preservar a segurança dos demais e ainda não houve registro de feridos. O corpo de bombeiros de Manchester informou que a chamada aconteceu por volta das 18h de Londres (15h de Brasília).



O incêndio acabou frustrando os planos do Manchester City com sua torcida. Havia uma estrutura montada para apresentação das novas contratações da janela, o zagueiro Khusanov, o atacante Marmoush, e o defensor brasileiro Vitor Reis, ex-Palmeiras.