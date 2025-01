John Textor é o acionista majoritário da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

John Textor é o acionista majoritário da SAF do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 29/01/2025 14:50

Rio - Acionista majoritário de clubes como Botafogo e Lyon, John Textor, está negociando a compra de uma equipe do futebol português. De acordo com o portal "UOL", o norte-americano demonstrou interesse em adquirir uma parte do Casa Pia, time da Primeirona Lusitana.

Clube de Lisboa, o Casa Pia atualmente é administrado por Robert Platek, também nascido nos Estados Unidos, desde 2020. Apesar de não ter grande expressão, o clube tem um estádio conhecido como Pina Manique, que atrai o acionista do Botafogo.

O interesse de John Textor em investir no futebol português não é novo. Em 2021, ele chegou a avaliar a compra do Benfica. Porém, as negociações não avançaram na ocasião.

CEO da Eagle Football Holdings, John Textor também administra o Molenbeek, da Bélgica. Recentemente, assinou um acordo para vender a porcentagem que tinha do Crystal Palace, da Inglaterra. Ele também deseja adquirir de forma majoritária um clube inglês.