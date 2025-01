Neymar deixou o Al-Hilal para acertar com o Santos - AFP

Publicado 29/01/2025 14:00

deve resultar na presença do atacante em até 24 jogos. O vínculo de Neymar com o Santos terá duração de apenas alguns meses. O acordo selado entre o clube e o atacante prevê um contrato até o mês de junho, o que

Após esse período, à espera de uma proposta da Europa, o jogador vai decidir se continua na equipe paulista ou se retorna ao Velho Continente.

Quando Neymar estreia pelo Santos



O calendário do futebol brasileiro prevê ao Santos a disputa do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Os torneios nacionais serão interrompidos em junho para a realização do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

A previsão é de que Neymar seja apresentado aos torcedores do Santos ainda nesta semana e faça sua reestreia com a camisa santista no dia 5 de fevereiro, data de seu aniversário de 33 anos. Na ocasião, a equipe alvinegra medirá forças com o Botafogo de Ribeirão Preto, na Vila Belmiro, às 19h15.



Os jogos por campeonato

Dessa forma, o craque poderá realizar até 10 partidas com o Santos no Paulistão desde que a equipe avance até a final. Nos próximos meses, a equipe também terá pela frente a Copa do Brasil.



O Santos, como campeão vigente da Série B, ingressará na Copa do Brasil apenas na terceira fase. Os jogos de ida e volta desta etapa estão previstos para acontecer nos dias 30 de abril e 21 de maio, respectivamente. As fases seguintes acontecem apenas no segundo semestre.



Já o Campeonato Brasileiro realizará 12 rodadas antes de pausa para o Mundial de Clubes, que começa em 14 de junho. O futebol nacional só retorna em 13 de julho, quando o novo contrato de Neymar com o Santos terá acabado.