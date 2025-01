Neymar está de volta ao Santos - Divulgação / Santos

Publicado 28/01/2025 13:55 | Atualizado 28/01/2025 14:04

Rio - Neymar está oficialmente de volta ao futebol brasileiro. Na tarde desta terça-feira (28), o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, se antecipou ao clube e anunciou o retorno do craque à Vila Belmiro em suas redes sociais. O atacante deve assinar contrato de cinco meses com o time que o revelou.



"Lembro, como se fosse hoje, quando nosso eterno capitão Zito, juntamente com o Alemão, veio me contar sobre mais um craque descoberto pelo querido e saudoso Betinho. Neymar era o seu nome. Um nome tão diferente quanto seu talento. E que talento. Que prazer foi ver esse menino crescendo e se tornando o gênio que conquistou a nação santista, o Brasil e o mundo", disse Teixeira no Instagram.

"Você, Neymar, se despediu da Vila para realizar seus sonhos. Mas deixou uma promessa que nós nunca esquecemos: "Eu vou, mas eu volto". Lembra? Tenho certeza que esta frase também te acompanhou durante todo esse tempo", prosseguiu.

"Chegou o momento, Neymar. Chegou a hora de você voltar para o seu povo. Para sua casa, para nosso clube do coração. Seja bem-vindo, menino Ney! Menino da Vila! Vem ser feliz de novo com o manto sagrado. A nação santista te espera de braços abertos", finalizou o presidente.

Neymar chega ao Santos após rescindir seu contrato com o Al-Hilal. O atacante deve desembarcar no Brasil nesta quarta-feira (29) e ser apresentado na quinta (30), no Pacaembu, com a festa seguindo para a Vila Belmiro.

O Al-Hilal desembolsou 90 milhões de euros, cerca de R$ 487 milhões para tirar Neymar do PSG em 2023. No entanto, o atacante jogou muito pouco, já que ficou um ano parado por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo. No total, foram sete partidas, um gol e duas assistências.



Revelado pelo Santos, Neymar se transferiu para o Barcelona em 2013. Ele atuou por quatro temporadas na Espanha, por seis anos no PSG, antes de chegar ao Al-Hilal. O atacante disputou as últimas três Copas do Mundo (2014, 2018 e 2022).