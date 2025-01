Neymar se despediu de equipe saudita - Reprodução / Instagram

Publicado 28/01/2025 10:00 | Atualizado 28/01/2025 10:43

Rio - Após o Al-Hilal anunciar a rescisão de Neymar, o atacante, de 32 anos, utilizou seu perfil oficial no Instagram, para se despedir da equipe saudita. O jogador irá assinar com o Santos, clube que o revelou, e em breve ser anunciado como reforço do Peixe.

"A todos no Al Hilal, aos fãs, obrigado!! Eu dei tudo para jogar e gostaria que tivéssemos aproveitado momentos melhores em campo juntos. Aos sauditas, obrigado por darem a mim e à minha família um novo lar e novas experiências. Agora conheço os verdadeiros sauditas e tenho amigos para a vida toda.

Sempre senti seu amor e paixão pelo jogo. Estarei acompanhando sua jornada como um clube e um país em direção a 2034. Seu futuro será incrível, coisas especiais estão acontecendo", afirmou o brasileiro.

A equipe saudita desembolsou 90 milhões de euros, cerca de R$ 487 milhões para tirar Neymar do PSG em 2023. No entanto, o atacante jogou muito pouco, já que ficou um ano parado por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo. No total, foram sete partidas, um gol e duas assistências.

Revelado pelo Santos, Neymar se transferiu para o Barcelona em 2013. Ele atuou por quatro temporadas na Espanha, por seis anos no PSG, antes de chegar ao Al-Hilal. O atacante disputou as últimas três Copas do Mundo (2014, 2018 e 2022).