Casemiro pode deixar o Manchester United - AFP

Publicado 28/01/2025 09:30

Rio - Após acertar o empréstimo de Antony para o Real Betis, o Manchester United pode concluir um negócio semelhante envolvendo Casemiro, de 32 anos. De acordo com informações da TV "SkySports", a Roma pode contratar o brasileiro até junho deste ano.

O interesse da Roma no volante ocorre porque Leandro Paredes está negociando com o Boca Juniors. Apesar da situação não estar encaminhada, a equipe italiana já trabalha com a possibilidade de perder o argentino. Casemiro então se tornou "Plano A".

O nome do brasileiro vem sendo colocado também como alvo do futebol saudita. De acordo com o jornal espanhol Marca, uma das condições de Cristiano Ronaldo para renovar com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, seria a contratação de Casemiro.

O brasileiro chegou no Manchester United em 2022 por 60 milhões de euros (R$ 312 milhões na cotação da época). Porém, nunca rendeu o esperado. Casemiro tem contrato com o clube inglês até junho de 2026.