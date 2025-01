Vini Jr pode receber proposta de equipe saudita - Javier Soriano / AFP

Publicado 28/01/2025 08:30

Rio - Sem Neymar, que rescindiu seu contrato, o Al-Hilal busca a contratação de um grande nome do futebol europeu para o segundo semestre. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", a equipe saudita pode fazer uma proposta de 300 milhões de euros (algo em torno de R$ 1,8 bilhão) para tirar Vini Jr do Real Madrid.

A publicação afirmou que é do interesse da Arábia Saudita ter o brasileiro como reforço de uma equipe do país para promover a campanha pela Copa do Mundo de 2034. Além do Al-Hilal, outra possibilidade para a proposta a Vini Jr é o Al-Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo.

O brasileiro, de 24 anos, eleito o melhor do mundo, tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027. O atacante já recebeu e também já declinou de convites do futebol saudita em outros momentos, porém, nenhuma proposta oficial chegou a se apresentada.

Outro nome que vem sendo ventilado como possível reforço para o Al-Hilal é o atacante Mohamed Salah, de 32 anos. Com contrato com o Liverpool até junho, o egípcio chegaria à equipe saudita sem qualquer custo.