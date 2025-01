Danilo está mais perto do Flamengo - Divulgação / Juventus

Publicado 28/01/2025 07:30 | Atualizado 28/01/2025 08:04

Rio - Perto de ser oficializado como reforço do Flamengo, Danilo, de 33 anos, teve sua chegada ao Rio adiada. O atleta irá primeiro para Minas Gerais, nesta terça-feira. No dia seguinte, ele é aguardado na Cidade Maravilhosa para realizar exames e assinar contrato com o clube carioca. As informações são do repórter Venê Casagrande.

Para contratar Danilo, o Flamengo venceu a concorrência do Santos. Apesar das propostas salariais serem semelhantes e de o defensor ter feito história pelo Peixe, pesou em favor o projeto do Rubro-Negro e a relação do atleta com Alex Sandro e Filipe Luís.

Danilo tinha contrato com a Juventus até junho, mas negociou a rescisão. Lateral-direito de origem, o veterano deverá ser utilizado na zaga por Filipe Luís, ocupando a vaga que era anteriormente de Fabrício Bruno, que foi para o Cruzeiro.

Revelado pelo América-MG, Danilo ficou famoso no Brasil pelo Santos, clube que defendeu de 2010 a 2011. No mesmo ano se transferiu para o Porto, passou ainda pelo Real Madrid, pelo Manchester City até ser contratado pela Juventus. Ele defendeu a seleção brasileira na Copa de 2022.