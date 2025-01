Vitão está na mira do Flamengo - Divulgação / Internacional

Publicado 27/01/2025 13:51

Rio - O Internacional segue fazendo jogo duro para negociar o zagueiro Vitão com o Flamengo. De acordo com o “UOL”, o clube gaúcho recusou uma nova investida do Rubro-Negro pelo defensor.

A nova oferta do Flamengo foi 1 milhão de euros maior em relação à primeira. Agora, o Rubro-Negro sinalizou que pagaria 7 milhões de euros, além do perdão da dívida de 4 milhões de euros por Thiago Maia.



Com a segunda recusa, a tendência é que o Flamengo recue por Vitão. O Inter quer entre 14 e 15 milhões de euros pelo defensor, valor considerado alto pelo time carioca.

Vitão é um velho conhecido de José Boto, diretor de futebol do Flamengo. Os dois trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o jogador era visto com perfil ideal para o time carioca neste momento.

No Internacional desde 2023, Vitão já acumula 102 jogos com a camisa colorada e está cobiçado no mercado. Recentemente, o Betis, da Espanha, também tentou sua contratação, mas as conversas não avançaram.