Richarlison jogou pelo Fluminense entre 2016 e 2017 - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 28/01/2025 10:30 | Atualizado 28/01/2025 10:31

Rio - Neymar ainda não foi anunciado pelo Santos, porém, a ansiedade pela oficialização tomou conta inclusive de ex-companheiros de Seleção do craque. Richarlison, que disputou a Copa do Mundo de 2022, ao lado do camisa 10, publicou uma foto com a camisa do Peixe e fez referência ao retorno do atacante, de 32 anos, ao clube que o revelou.

"Neymar voltando pro Santos/Eu automaticamente", escreveu Richarlison no Instagram, ao lado de uma foto com a camisa do Santos. Neymar reagiu com um emoji de risada.

O Al-Hilal oficializou na última segunda a rescisão de contrato de Neymar. O atacante se despediu da equipe saudita. O camisa 10 foi contratado por 90 milhões de euros, cerca de R$ 487 milhões na cotação da época, em 2023. No entanto, o atacante jogou muito pouco, já que ficou um ano parado por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo. No total, foram sete partidas, um gol e duas assistências.

Revelado pelo Santos, Neymar se transferiu para o Barcelona em 2013. Ele atuou por quatro temporadas na Espanha, por seis anos no PSG, antes de chegar ao Al-Hilal. O atacante disputou as últimas três Copas do Mundo (2014, 2018 e 2022).

Richarlison, de 27 anos, atua pelo Tottenham. Ele foi revelado pelo América-MG, se destacou no Fluminense e no futebol inglês defendeu o Watford e o Everton. O Tricolor chegou a buscar a contratação do Pombo nesta janela de transferências mas não conseguiu.