Livinha teve uma passagem no UFC e não luta desde 2021 (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 28/01/2025 09:00

Ex-lutadora do UFC, Livinha Souza foi presa no fim da última semana no interior de São Paulo, em Araraquara, por porte ilegal de armas e tráfico de drogas. A operação foi comandada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) após uma denúncia anônima.



Livinha foi encontrada com uma arma calibre 0.380, 59 munições, anabolizantes e maconha - que não teve a quantidade informada - em uma residência. Segundo a polícia, a ex-UFC afirmou que a arma era para autodefesa, mas que não tinha tido tempo de efetuar todo o procedimento para registrá-la.



Já sobre a maconha, a ex-campeã do Invicta FC afirmou que era para consumo próprio. Livinha, inclusive, já declarou publicamente que faz uso de cannabis. A paulista foi uma das primeiras atletas do Ultimate a ser patrocinada por uma marca de canabindol.



Ela foi encaminhada para a Cadeia Pública Feminina de São Carlos, também no interior de São Paulo, e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. A lutadora passou por uma audiência de custódia na última sexta-feira (24) e seguirá presa.



Livinha não luta desde 2021, quando perdeu para Randa Markos e deixou o UFC. A lutadora de 33 anos nasceu exatamente em Araraquara e registra um cartel de 14 triunfos e quatro reveses na modalidade. Ela chegou a ser campeã do Invicta FC, evento exclusivo para mulheres, entre 2015 e 2016 - o que a credenciou para o Ultimate.