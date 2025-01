Luan (à direita) se impôs e derrotou ex-lutador do UFC - (Foto: Divulgação)

Luan (à direita) se impôs e derrotou ex-lutador do UFC(Foto: Divulgação)

Publicado 27/01/2025 14:00 | Atualizado 27/01/2025 15:31

O brasileiro Luan Miau deu mais um passo importante em sua trajetória no Karate Combat ao derrotar o ex-UFC Efrain Escudero na última sexta-feira. Em uma atuação estratégica e eficiente, Miau saiu vitorioso por decisão unânime, garantindo sua segunda vitória em duas lutas na organização.



Apesar do triunfo, o atleta da CMSystem admitiu que não ficou completamente satisfeito com sua performance.



“Minha performance poderia ter sido melhor, mas tive alguns contratempos. Estou sempre ajustando isso nos treinos e vou voltar melhor”, avaliou Miau.