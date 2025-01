Yenys Olmedo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 28/01/2025 09:00

Rio - A musa do Olimpia, Yenys Olmedo, publicou em sua redes sociais uma imagem em que aparece sensualizando utilizando um lingerie preta em um motel do Paraguai. A beldade enviou uma mensagem para os seus seguidores e recebeu elogios.

"Espero você no meu motel favorito", disse a beldade, que faz publicidade para um importante rede desse tipo de empreendimento no Paraguai. Ela recebeu elogios de fãs: "Deusa", "Que convite irrecusável", foram alguns dos comentários.



Yenys Olmedo é bastante conhecida em seu país, sendo musa do Olimpia, um dos principais clubes do Paraguai. A beldade tem mais de 400 mil seguidores no Instagram.