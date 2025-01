Neymar retorna ao Santos após passagem frustrante pelo Al-Hilal - Divulgação / Al-Hilal

28/01/2025

O anúncio de Neymar no Santos confirma mais um jogador da Seleção que retorna ao país após fazer a carreira no exterior. E com ele, o futebol brasileiro volta a contar com outro nome presente na Copa do Mundo de 2014.

O atacante, que rescindiu com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, não é o único retorno após longo tempo no exterior. Além dele, Oscar foi repatriado pelo São Paulo e já reestreou.

Thiago Silva (Fluminense), David Luiz (Flamengo e agora Fortaleza), Luiz Gustavo (São Paulo) e Bernard (Atlético-MG) também passaram a jogar no futebol brasileiro nos últimos anos, assim como Hulk, quem voltou há mais tempo, em janeiro de 2021. Todos os sete estão em clubes da Série A. Antes dos dois,, Luiz Gustavo (São Paulo) e Bernard (Atlético-MG) também passaram a jogar no futebol brasileiro nos últimos anos, assim como Hulk, quem voltou há mais tempo, em janeiro de 2021. Todos os sete estão em clubes da Série A.

A exceção na geração do 7 a 1 sofrido para a Alemanha é Jô, que fez a carreira no Brasil e atualmente defende o Itabirito, que disputa o Campeonato Mineiro. O atacante, aliás, chegou a se aposentar, mas voltou atrás na decisão em 2024.



Quem jogou no futebol brasileiro recentemente



Até recentemente, outros três nomes daquela Copa do Mundo há 10 anos também atuavam nos campos brasileiros. Marcelo rescindiu com o Fluminense em 2024, Fernandinho deixou o Athletio-PR no fim do ano passado e Henrique não joga desde que deixou o Coritiba, no fim de 2023.



Já William teve rápida passagem pelo Corinthians entre 2021 e 2022, mas retornou ao exterior e atualmente está no Olympiakos, da Grécia. Já Dante segue na Europa.



E o restante daquele elenco, que ficou marcado negativamente na história, já se aposentou oficialmente: Jefferson, Daniel Alves, Paulinho, Fred, Júlio Cesar, Ramires, Hernandes, Victor, Maxwell, Maicon.