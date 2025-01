Danilo embarcou para o Brasil para se apresentar ao Flamengo - Reprodução de vídeo

Danilo embarcou para o Brasil para se apresentar ao FlamengoReprodução de vídeo

Publicado 28/01/2025 12:17

não escondeu a decepção por ter sido afastado e lamentou não ter realizado um jogo de despedida no estádio. Antes de embarcar ao Brasil para se apresentar ao Flamengo , Danilo conversou com jornalistas italianos nesta terça-feira (28). O defensor de 33 anose lamentou não ter realizado um jogo de despedida no estádio.

"Com certeza eu gostaria de me despedir no estádio, de sair de uma forma diferente, mas eu levo boas lembranças. Foram cinco anos e meio, o que certamente me tornou muito melhor como pessoa, como homem, como jogador de futebol. Então eu uso essas lindas lembranças", afirmou.



Danilo mais uma vez não quis se aprofundar sobre a decisão tomada pelo técnico Thiago Motta e pela diretoria da Juventus de afastá-lo mesmo com mais seis meses de contrato. O defensor queria sair apenas em junho.



"Sempre me coloquei à disposição, sempre fiz o meu trabalho. As escolhas do clube e do treinador, eu não posso influenciar e não foi uma escolha minha. só posso dizer que dei meu máximo do primeiro ao último dia. Só posso dizer que tenho a consciência limpa", disse.



O lateral que tem jogado como zagueiro, função que deve fazer no Flamengo, também exaltou o clube italiano.



"Certamente, a camisa da Juventus é a mais importante da minha vida. Esse tempo no clube certamente mudou o meu nível como jogador de futebol, em termos de profundidade. Nisso, eu só tenho a agradecer", completou.

Danilo no Flamengo

O jogador de 33 anos é aguardado na quarta-feira (29) para se apresentar no Ninho do Urubu. Ele vai passar por exames médicos antes de assinar um contrato de dois anos.