Veronica Almiron é torcedora do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Veronica Almiron é torcedora do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 28/01/2025 12:42

Rio - A musa do Cerro Porteño, Veronica Almiron, publicou no seus stories no Instagram um vídeo que ironiza a postura de mulheres na academia. O conteúdo mostra uma excessiva preocupação da gravação de exercícios que privilegiam tomadas dos glúteos e das coxas.

fotogaleria

A beldade publicou o vídeo e colocou um emoji de risos. Além disso, ela fez uma enquete questionando seus seguidores se concordavam ou não com a paródia de humor feita pelo vídeo.

Vero Almiron é bastante conhecida em seu país pela sua beleza. Musa do Cerro, um dos maiores clubes do Paraguai, a beldade tem mais de 217 mil seguidores no Instagram.