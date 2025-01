John Textor é muito criticado pelos torcedores do Lyon - Divulgação/Lyon

John Textor é muito criticado pelos torcedores do LyonDivulgação/Lyon

Publicado 28/01/2025 11:49

anunciou nesta terça-feira (28) a demissão de Pierre Sage, comandante do time francês.

Há praticamente um mês em busca de um novo técnico para o Botafogo , o empresário John Textor tem mais um profissional para procurar. Isso porque o Lyon, clube que faz parte do portfólio do empresário americano,comandante do time francês.

"Esta escolha desportiva que surge no contexto atual da temporada 2024-2025 não põe em causa o enorme trabalho realizado no início de 2024 e pelo qual o Olympique Lyonnais estará sempre grato a Pierre Sage e à sua equipe", diz o comunicado do Lyon.



A decisão acontece após uma sequência ruim de cinco jogos sem vencer - foram quatro empates e uma derrota. Além disso, o time foi eliminado da Copa da França, nos pênaltis, para o Bourgoin, equipe semiprofissional da quinta divisão do país.



português Paulo Fonseca já negocia e é o favorito para assumir o cargo.

Assim como faz no Botafogo, Textor já promove entrevistas com candidatos a técnico do Lyon. Segundo o jornal francês 'L'Equipe', que revelou a demissão na segunda-feira (27) , o

Luís Castro, que já treinou o Glorioso, também foi entrevistado.