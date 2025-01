Pablo Marí é reforço da Fiorentina - Divulgação / Fiorentina

Publicado 29/01/2025 09:30

Itália - O zagueiro Pablo Marí, de 31 anos, está de novo clube no futebol italiano. O espanhol deixou o Monza e assinou contrato até junho de 2026 com a Fiorentina. O anuncio oficial por conta da nova equipe foi feito nesta quarta-feira nas redes sociais.

A contratação de Pablo Marí foi um pedido de Raffaele Palladino, treinador da Fiorentina. Antes de atuar pelo Monza, o espanhol já havia defendido a Udinese, também equipe do futebol italiano.

Com passagens por clubes pequenos do futebol espanhol, Pablo Marí foi comprado pelo Manchester City com 22 anos, porém, nunca atuou pela equipe de Pep Guardiola. Em 2019, o zagueiro foi contratado pelo Flamengo e foi destaque nos títulos do Brasileiro e da Libertadores. A grande temporada o fez chegar ao Arsenal.

Na Inglaterra, após um começo promissor, Marí teve uma lesão no ligamentos do tornozelo e do tendão esquerdo que o tirou dos gramados por meses. Não conseguiu mais retornar ao Arsenal e acabou sendo emprestado para a Udinese e depois para o Monza, que o comprou em 2023. Na temporada europeia atual, Marí entrou em campo em 21 jogos e não fez nenhum gol.