John Textor é alvo de críticas de torcedores do Lyon - Olivier Chassignole / AFP

Publicado 28/01/2025 19:39 | Atualizado 28/01/2025 19:40

Rio - A demissão do técnico Pierre Sage não caiu bem para os torcedores do Lyon. Nove organizadas se juntaram e protestaram contra John Textor pela situação recente que o clube passa.

Em uma carta publicada nesta terça-feira (28), os grupos criticaram a má gestão financeira do time, que vive um grave momento financeiro sem poder fazer contratações que levem custos aos cofres devido ao transfer ban aplicado pela Fifa. O Lyon também enfrenta risco de rebaixamento se não melhorar a situação econômica até o fim da temporada.

Outro ponto de desaprovação foi o modelo de administração multiclubes em que o clube francês, ao lado de Botafogo, Crystal Palace e outros, fazem parte. Por isso, os torcedores pediram "respeito" ao empresário norte-americano e que ele "compreenda a identidade do Lyon".

Confira o pronunciamento completo das organizadas do Lyon

"O clube não está errado sobre o culpado? A causa dessa infelicidade (mau momento) e a mediocridade em campo não viriam das saídas midiáticas do nosso dono, do seu staff e dos jogadores? Não seria sobre a administração das últimas janelas de transferência, em especial a atual? Da gestão financeira obscura e incomum em nosso país?

Apesar termos uma oposição assumida ao modelo de administração multiclubes ao qual estamos submetidos, todos queremos acreditar no projeto esportivo para seguir a união entre clube, jogadores e torcedores. Mas o respeito pela história do clube e seus torcedores deve continuar no centro dos debates. A saída de Pierre Sage é incompreensível nesse contexto. Se o nosso proprietário



Se o nosso proprietário precisa se familiarizar e aceitar as regras e códigos do futebol francês, é essencial compreender a identidade do Lyon e, acima de tudo, respeitar os atores do nosso clubes. Esse comunicado não pretende ser um ponto final, mas deve servir como um choque elétrico se não queremos que o nosso clube se torne algo vazio, sem alma e sem valores."