Publicado 28/01/2025 18:13

Rio - Everton Cebolinha será a grande novidade do Flamengo para o jogo contra o Sampaio Corrêa, na próxima quinta-feira (30), no Maracanã. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o atacante voltará a ser relacionado após quase seis meses e ficará à disposição do técnico Filipe Luís.

Cebolinha não entra em campo desde o dia 11 de agosto. O camisa 11 rompeu o tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo no jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão do ano passado, e precisou passar por cirurgia.



Outra boa notícia é o possível retorno de Luiz Araújo, que não enfrentou o Volta Redonda. O atacante participou normalmente do treino desta terça e a tendência é que também enfrente o Sampaio Corrêa.