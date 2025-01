Conor McGregor não escondeu sua insatisfação com o Ultimate e seu presidente - (Foto: Reprodução)

Publicado 28/01/2025 19:00

Sem lutar há mais de três anos, Conor McGregor, ainda no final de 2024, chamou a atenção dos fãs ao afirmar que estava em negociações para uma possível luta de Boxe contra Logan Paul, na Índia, em duelo que envolveria cifras impressionantes. No entanto, recentemente, o irlandês deu a entender que o confronto não deve se concretizar e surpreendeu ao responsabilizar o UFC por isso.



Em entrevista ao canal "The Schmo" no YouTube, McGregor afirmou que o UFC não se mostrou interessado em promover sua luta contra Logan Paul, e nem mesmo em negociar com a família Ambani, que a princípio, estaria disposta a investir financeiramente no combate. Prova disso é que alguns rumores sinalizaram que, tanto Conor quanto Logan receberiam uma bolsa de US$ 250 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão) pelo duelo, seguindo uma intenção do governo indiano em promover o turismo local.