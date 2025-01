Pietro foi um dos destaques do campeonato de grappling - (Foto: Arquivo pessoal)

Pietro foi um dos destaques do campeonato de grappling(Foto: Arquivo pessoal)

Publicado 28/01/2025 07:00

No último sábado, dia 25 de janeiro, Natal, no Rio Grande do Norte, recebeu a primeira edição do ADCC Open em 2025. E entre os destaques do campeonato de grappling estiveram os jovens João Pedro Martins e Pietro Simioni Baseggio, representantes da academia White House Jiu-Jitsu School, de Manaus-AM.

Competindo nas divisões -44kg (Advanced) e -48kg (Advanced), entre 9-10 anos, Pietro garantiu duas medalhas de ouro, enquanto João, na mesma faixa etária, venceu as categorias -32kg (Advanced), -36kg (Advanced) e -32kg (Intermediate), somando incríveis três títulos.



Competindo nas divisões -44kg (Advanced) e -48kg (Advanced), entre 9-10 anos, Pietro garantiu duas medalhas de ouro, enquanto João, na mesma faixa etária, venceu as categorias -32kg (Advanced), -36kg (Advanced) e -32kg (Intermediate), somando incríveis três títulos.

"O ADCC é uma das maiores organizações de grappling do mundo, reunindo atletas de alto nível para competições que exigem técnica, força e estratégia. É uma modalidade que combina elementos do Jiu-Jitsu, Wrestling, entre outras artes de luta, e tem ganhado cada vez mais destaque no cenário internacional. Por tudo isso, ficamos muito felizes pelo resultado do João e do Pietro", comentou a direção da White House.

João faturou três medalhas de ouro no evento (Foto: Arquivo pessoal)

Os jovens, vale citar, compartilham o sonho de competir na próxima edição do ADCC e, para isso, intensificaram os treinos de No-Gi e Wrestling desde o início do ano. No evento em Natal, João foi o responsável pela quinta finalização mais rápida do dia e Pietro pela nona.



Os jovens, vale citar, compartilham o sonho de competir na próxima edição do ADCC e, para isso, intensificaram os treinos de No-Gi e Wrestling desde o início do ano. No evento em Natal, João foi o responsável pela quinta finalização mais rápida do dia e Pietro pela nona.

Entre as equipes, a White House Jiu-Jitsu School garantiu o terceiro lugar geral, reafirmando seu papel como referência na formação de jovens talentos e mostrando que deve seguir crescendo em 2025.