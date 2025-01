Cajamar-SP vem se tornando a casa do LFA no Brasil - (Foto: Divulgação)

No dia 7 de fevereiro, a cidade de Cajamar, localizada a cerca de 40km da capital paulista, será palco de mais uma edição do LFA, a 11ª desde que a companhia norte-americana desembarcou no Brasil, no ano de 2022.



“A vinda do LFA ao Brasil se deu pelo desejo do Ed Soares em colaborar para o desenvolvimento do MMA brasileiro. Desde então, Cajamar vem se mostrando um grande parceiro ", destacou Rafael Feijão, presidente do LFA na América do Sul.



“Não à toa, mais da metade dos shows do LFA no Brasil foram em Cajamar. Além de uma infraestrutura compatível com as cidades que recebem o LFA nos EUA, também encontramos uma população apaixonada por MMA", complementou.



Ainda de acordo com Rafael Feijão, essa parceria é possível porque tanto o evento quanto o poder público do município compartilham do mesmo modo de operação: conectar esporte e comunidade através de uma gestão eficiente.



“O LFA em Cajamar não é apenas sobre competições de alto nível; é sobre mudança social. Para muitos jovens, assistir ou participar de um evento dessa magnitude é mais do que entretenimento, é inspiração", apontou Feijão.



“É importante destacar todo o apoio e trabalho desenvolvido pela prefeitura de Cajamar, desde a gestão do Danilo Joan até agora sob a liderança do Kauãn Berto, que possuem uma visão parecida com a nossa", emendou.