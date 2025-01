Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, em entrevista coletiva - Michaela Stache / AFP

Rio - Mesmo com o assédio da Arábia Saudita, Carlo Ancelotti acredita que Vini Jr permanecerá no Real Madrid. Questionado sobre o assunto em coletiva nesta terça-feira (28), o treinador disse que entenderia uma possível saída, mas crê que ele "escolherá a glória".

"Eu entendo tudo, no futebol eu entendo tudo. Também entendi quando o Kroos quis se aposentar. E isso foram poucos que fizeram. Essas decisões são individuais. Mas já disse: eu o vejo feliz, com vontade de ficar aqui e ganhar títulos com o Real Madrid. Creio que escolherá a glória", disse Ancelotti.

A história entre o Vini Jr e país do Oriente Médio voltou a ganhar novos capítulos nos últimos dias. Recentemente, o Fundo Público de Investimento do governo saudita (PIF) começou a se planejar para apresentar uma proposta de 350 milhões de euros (R$ 2,1 bilhões, na cotação atual) pelo jogador . O objetivo é ter ele como embaixador da Copa do Mundo de 2034 e da Arábia Saudita.

Com contrato até junho de 2027, Vini Jr também deverá receber uma proposta para estender seu vínculo com o Real Madrid no fim da temporada europeia . Segundo a imprensa espanhola, o clube merengue está "tranquilo" com o assédio saudita e usa a alta cláusula de rescisão, de 1 bilhão de euros (aproximadamente R$ 6,4 bilhões), como uma forma de proteção.