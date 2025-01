Pep Guardiola defendeu técnicos brasileiros que sofrem com trabalhos curtos - AFP

Publicado 29/01/2025 11:09

vê os dirigentes brasileiros como os principais culpados. Pep Guardiola se assustou ao descobrir que o Brasileirão de 2024 teve 20 técnicos demitidos e não poupou críticas a esse problema. O comandante do Manchester City, inclusive,

"Não sei a razão pela qual isso acontece, mas os clubes também precisam pensar que, quando vivem uma temporada com três ou quatro treinadores diferentes, o problema é quem escolheu esses treinadores. Então deveriam demitir os dirigentes que escolheram esses treinadores", afirmou Guardiola à TNT Sports.



O técnico catalão, inclusive, usou seu próprio exemplo no City, onde não conquistou título na primeira temporada, para criticar a urgência por resultados. E lembrou que, se o clube fizesse o mesmo que no Brasil, não teriam as muitas conquistas nos oito anos seguintes.



"É impossível. Quando se escolhe um treinador, deve-se saber que pode ganhar ou perder, mas joga por uma razão, porque vê que, com esse técnico e com as ideias que ele tem, coincide com a sua forma de gestão, com os jogadores que tem nesse momento, que a ideia pode funcionar", avaliou.



"Se depois você vê que ele não trabalha, que é preguiçoso, o problema é seu por ter contratado ele. É preciso saber a razão da contratação", completou.