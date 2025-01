Nainggolan é investigado por suspeita de participação em esquema de tráfico de drogas - AFP

Publicado 29/01/2025 09:58

o volante de 36 anos foi acusado formalmente de "participação numa organização criminosa" pela promotoria de Bruxelas, na Bélgica.



"A investigação se refere a supostos atos de importação de cocaína da América do Sul para a Europa, através do porto de Antuérpia, e à sua redistribuição na Bélgica", explicou o Ministério Público belga. O jogador belga Radja Nainggolan obteve liberdade condicional na terça-feira (28), um dia depois de ser detido numa investigação sobre tráfico de cocaína . Entretanto,pela promotoria de Bruxelas, na Bélgica."A investigação se refere a supostos atos de importação de cocaína da América do Sul para a Europa, através do porto de Antuérpia, e à sua redistribuição na Bélgica", explicou o Ministério Público belga.

Na operação de segunda-feira, 18 suspeitos foram detidos, incluindo Nainggolan. E dez foram levados à prisão. Ao todo, a polícia apreendeu 2,7 kg de cocaína, assim como 14 veículos, joias, relógios de luxo, dois coletes à prova de bala e três armas de fogo, assim como dinheiro e moedas de ouro no valor de cerca de 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões).



Quem é Nainggolan



Embora seja belga, Nainggolan fez carreira no futebol italiano. Revelado no Piacenza, teve passagens por Cagliari, Roma e Inter de Milão. O volante retornou para a Bélgica em 2021, após 16 anos na Itália, quando acertou com o Royal Antwerp, onde disputou 55 jogos.



Em 2023, Nainggolan retornou ao futebol italiano para uma curta passagem pelo Spal. Porém, longe de uma condição física ideal, disputou apenas 10 jogos. No mesmo ano, acertou com o Bhayangkara, da Indonésia, onde ficou por dois anos. Recentemente, foi contratado pelo Lokeren-Temse, da segunda divisão belga.

* Com informações da AFP