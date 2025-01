Ferguson, Gustafsson e Weidman não fazem mais parte do elenco do UFC - (Foto: Reprodução)

Ferguson, Gustafsson e Weidman não fazem mais parte do elenco do UFC (Foto: Reprodução)

Publicado 29/01/2025 09:00

O UFC encerrou o vínculo de três nomes históricos da companhia nesta terça-feira (28). Chris Weidman, Tony Ferguson e Alexander Gustafsson não fazem mais parte do plantel da companhia de Dana White, de acordo com a página "UFC Roster Watch", que acompanha o vai-e-vém dos lutadores no Ultimate. Oficialmente a organização não se manifestou.



Todos os três já tinham informado que não iriam mais competir pelo UFC e, inclusive, foram anunciados pela Global Fight League (GFL) na última semana. Weidman, por sinal, revelou que iria encerrar a carreira, mas não descartou um retorno em caso de uma "grande oferta".

Ex-campeão dos médios, Weidman ficou 14 anos sob contrato do UFC. O "All American" foi responsável por acabar com a dinastia de Anderson Silva, considerado como um dos maiores de todos os tempos. No geral, pela organização, foram 12 vitórias e oito derrotas.Já Ferguson chegou a ser campeão interino dos leves em 2017, quando finalizou Kevin Lee. No entanto, "El Cucuy" não teve um fim de passagem de forma positiva pelo Ultimate. O lutador registra uma marca de oito derrotas seguidas e não sabe o que é vencer desde junho de 2019, quando superou Donald Cerrone. Pela franquia são 14 anos de atuação, com 15 triunfos e nove reveses.Gustafsson carrega uma história de quase 16 anos no UFC e chegou a promover uma das maiores lutas da história da companhia, quando enfrentou Jon Jones. O sueco perdeu para o "Bones" em 2013, mas foi o primeiro lutador até então a colocar o americano em dificuldades no octógono. "The Mauler" carrega um cartel de dez vitórias e oito derrotas no Ultimate.