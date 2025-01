Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Daniella Chavez é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 29/01/2025 13:40

Rio - Presente no Rio de Janeiro, a musa do OnlyFans, Daniella Chavez, já disponibilizou para os fãs um ensaio na Cidade Maravilhosa. Por meio das redes sociais, a belade recebeu muitos elogios dos seus admiradores.

"A rainha do Rio", "Preparem-se brasileiros, porque chegou a mulher mais linda do mundo", "Apaixonei por você", "Sempre a melhor", foram alguns dos comentários.

Daniella Chavez é torcedora do O'Higgins e em 2022 já tentou comprar o clube. Neste ano, ela reiniciou uma campanha para conseguir levantar fundos no OnlyFans para novamente tentar assumir o controle da equipe chilena.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.