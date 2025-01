Rudy Gobert, do Minnesota Timberwolves, olha para o alto assustado, após peça de telão quase acertar sua cabeça, em jogo da NBA - Reprodução de vídeo

Publicado 29/01/2025 13:02

Por muito pouco a partida de NBA entre Minnesota Timberwolves e Atlanta Hawks não teve uma tragédia. Uma peça do telão do estádio dos Wolves, Target Center, despencou do alto e quase acertou o pivô francês Rudy Gobert.

Piece of the Jumbotron falls, almost hits Rudy Gobert pic.twitter.com/qL2KhZ7gwE — Timberwolves Clips (@WolvesClips) January 28, 2025

O atleta dos donos da casa, inclusive, ficou olhando a peça que caiu na quadra, sem entender muito bem o que aconteceu, durante o primeiro quarto. Depois, admitiu o alívio após o susto.



"Foi bem em frente a mim. Não sei se isso é bom ou ruim. Se a vida passou diante dos meus olhos? Sim!", afirmou.



Apesar do que aconteceu, Gobert foi um dos destaques da vitória do Minnesota Timberwolves, por 100 a 92, sobre o Atlanta Hawks. O pivô conseguiu um duplo-duplo, com 18 pontos e 10 rebotes.