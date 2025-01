Neymar deixou o Al-Hilal magoado com Jorge Jesus - Divulgação / Al-Hilal

Neymar deixou o Al-Hilal magoado com Jorge JesusDivulgação / Al-Hilal

Publicado 29/01/2025 12:27

Rio - De volta ao Santos após rescindir seu contrato com o Al-Hilal, Neymar deixou a Arábia Saudita com "portas abertas", no entanto, o brasileiro, de 32 anos, ficou magoado com o técnico Jorge Jesus. A contratação do camisa 10 pelo Peixe empolgou Dorival Júnior, que avalia convocar o craque para os primeiros compromissos da Seleção em março. As informações são do portal "UOL".

Neymar acredita que não foi bem tratado por Jorge Jesus após sofrer a lesão no joelho esquerdo. A sua exclusão do grupo que fez parte do Campeonato Saudita já tinha irritado o brasileiro. Porém, a gota d'água ocorreu quando o português afirmou que o brasileiro não conseguia acompanhar os companheiros de elenco fisicamente. Nem mesmo o pedido público para que ficasse até o Mundial de Clubes de 2025 mudou a opinião do camisa 10.

Dorival Júnior se animou bastante com a ida de Neymar para o Santos. O treinador acredita que o brasileiro reencontrará o melhor nível no seu clube formador e terá sequência de jogos. A estreia do craque poderá ocorrer no próximo dia 5 contra o Botafogo, pelo Campeonato Paulista.

O comandante da Seleção acredita que com Neymar defendendo o Santos, existe a chance dele ganhar ritmo o suficiente para ter condições de ser convocado para os primeiros compromissos do Brasil no ano. Em março, nos dias 20 e 25, a equipe pentacampeã mundial encara Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias.