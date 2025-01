Felipe Melo encerrou sua trajetória como jogador de futebol - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 29/01/2025 13:12

Rio - Ex-jogador de Fluminense, Flamengo e Palmeiras, Felipe Melo, de 41 anos, anunciou na semana passada o fim da sua carreira no futebol. Além da idade avançada, o lado mental teve um peso importante na escolha do Pitbull. Ele afirmou que lidar com críticas pesadas após momentos ruins geraram incômodo.

"Eu fui profissional desde os 16 anos de idade. Chega um tempo que, mais do que o corpo físico, o mental já não quer mais. Principalmente nos dias de hoje, que nós temos as redes sociais, tem tanta gente que começou a ganhar voz, que algum tempo atrás não teriam voz. Nossos filhos vão crescendo, entendendo, participando do meu dia a dia e vendo comentários que fazem e acabam ficando tristes por certos comentários. Isso aí vai fazendo com que você, que já venceu quase tudo no futebol, comece a já pensar em uma transição, no que você pensa já para o futuro", disse em entrevista à ESPN.

Felipe Melo citou que o retorno ao futebol brasileiro foi bem delicado para ele por conta das provocações. A alternância entre os dias bons e maus e as críticas pesadas geraram muito incômodo.

"Não estaria mais disposto em chegar em certos estádios, em que a torcida é muito perto, e o torcedor me xingar, faltar com respeito, e eu não responder. Já não estava mais disposto a andar na rua e estar sujeito a escutar gracinha de alguém sem responder. Achei melhor terminar a carreira tranquilo, com muita serenidade e gratidão a tudo. Temos que aceitar e engolir certos sapos, faz parte, mas por vencer tanto como eu venci, não estava mais disposto a passar por isso", afirmou.

Felipe Melo recebeu um convite para seguir no Fluminense ocupando uma função fora das quatro linhas, mas recusou. O Pitbull afirmou que tem o desejo de se tornar técnico de futebol.

"Vou continuar no futebol, não tem dúvida disso. Faz muito tempo que não vejo programa esportivo e vou voltar agora, para ver como é também. Sou apaixonado pelo futebol, que me deu tudo que eu sou. Vou ser treinador de futebol. Já tenho todo meu staff formado, temos reuniões periódicas porque precisamos. Já tenho a licença PRO da AFA (Associação do Futebol Argentino), no próximo mês vou começar a licença da CBF também. Não vou treinar nenhum clube este ano, apesar de ter tido duas ofertas da Turquia, uma da primeira divisão e outra da segunda divisão, de Istambul. Mas não estou preparado ainda, a gente vai buscar este ano uma atualização, uma sabedoria para no próximo ano encararmos essa nova realidade com muita ambição", concluiu.