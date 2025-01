Brasil foi campeão do Sul-Americano e do Mundial sub-20 em 2011 - Divulgação / CBF

Publicado 29/01/2025 16:44

Rio - Há 14 anos, o Brasil encantou o mundo com uma geração de várias promessas e que conquistou os títulos do Sul-Americano e Mundial sub-20. Nomes como Neymar, Lucas Moura, Coutinho, entre outros, brilharam na competição e, depois, fizeram sucesso no exterior. Hoje com mais de 30 anos, 12 dos 20 nomes convocados vão jogar no futebol brasileiro 2025.

Nos últimos três anos, muitos dos principais nomes da geração de 1992 retornaram para o Brasil. Autor de três gols na goleada por 6 a 0 sobre o Uruguai na decisão do Sul-Americano, Lucas Moura voltou para o São Paulo em 2023. No ano passado, foi a vez de Coutinho retornar para o Vasco. Alex Sandro também voltou para o Brasil e acertou com o Flamengo, assim como Danilo neste ano.

Danilo não foi o único a voltar para o Brasil em 2025. Além do lateral-direito, o meia Oscar também acertou o retorno para o São Paulo, onde fez a categoria de base. Porém, ele teve uma saída conturbada do clube ainda na juventude e foi revelado pelo Internacional — clube que defendia quando disputou o Sul-Americano e Mundial sub-20.

O último grande nome de destaque da conquista do Sul-Americano sub-20 a retornar para o Brasil foi o maior nome da geração: Neymar. Autor de dois gols na decisão e artilheiro da competição com nove gols, o craque da seleção brasileira rescindiu o contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e acertou a volta para o Santos.

Apenas dois nomes continuam na Europa: o zagueiro Juan Jesus, atualmente no Napoli, da Itália, e o volante Casemiro, do Manchester United. O defensor, hoje, é reserva, enquanto o meio-campista está na barca do clube inglês para a próxima temporada. Já outros três nomes atuam no futebol do Oriente Médio ou Ásia, enquanto um se aposentou e outros dois estão sem clube.

Veja onde estão os nomes da geração de 1992:

Gabriel (goleiro, Vitória)

Danilo (lateral-direito, Flamengo)

Bruno Uvini (zagueiro, Vitória)

Juan (zagueiro, Napoli-ITA)

Casemiro (volante, Manchester United-ING)

Alex Sandro (lateral-esquerdo, Flamengo)

Neymar (atacante, Santos)

Zé Eduardo (aposentado)

Henrique Almeida (atacante, Portuguesa-SP)

Lucas (atacante, São Paulo)

Oscar (meia, São Paulo)

Aleks (goleiro, sem clube)

Rafael Galhardo (lateral-direito, Rayong-TAI)

Romário Leiria (zagueiro, Veranópolis-RS)

Gabriel Silva (lateral-esquerdo, sem clube)

Fernando (volante, Al-Jazira-EAU)

Alan Patrick (meia, Internacional-RS)

Diego Maurício (atacante, Odisha-IND)

Saimon (zagueiro, Ponte Preta)

Willian José (atacante, Bahia)