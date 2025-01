Panda, do Brasil, foi o artilheiro contra a Dinamarca pelo Mundial de Handebol - Stian Lysberg Solum/AFP

Panda, do Brasil, foi o artilheiro contra a Dinamarca pelo Mundial de HandebolStian Lysberg Solum/AFP

Publicado 29/01/2025 15:40

Noruega - Chegou ao fim a brilhante trajetória da seleção brasileira masculina de handebol no Mundial. Nesta quarta-feira (29), em Oslo, na Noruega, a equipe comandada pelo técnico Marcus Tatá sucumbiu diante da atual tricampeã consecutiva e novamente favorita Dinamarca, e foi eliminada nas quartas de final com derrota pelo placar de 33 a 21. A campanha deixou o Brasil na sétima colocação.

O artilheiro do jogo veio do Brasil: Panda, com sete gols anotados. Os outros foram marcados por Bryan (3), Rudolph (3), Santista (3), Acácio (2), Jean-Pierre (1), Marquinhos (1) e Leandro (1). O eleito melhor em quadra e que fez a diferença no histórico confronto para a Seleção foi Emil Nielsen, goleiro dinamarquês considerado o melhor do mundo.

O jogo

A seleção brasileira começou acumulando erros e escancarando nervosismo diante da favorita ao tetracampeonato consecutivo. Também atuais campeões olímpicos, os dinamarqueses sobraram nos primeiros minutos e abriram 10 a 3 com 15 no relógio do primeiro tempo (cada tempo tem 30 minutos corridos).

Na segunda metade da etapa inicial, o Brasil melhorou seu desempenho defensivo, soube aproveitar bem as trocas no ataque e começaram a aparecer os jogos de Panda e Santista. A equipe reduziu a desvantagem e foi para o vestiário com 15 a 12, até então a menor diferença de um adversário para a Dinamarca no Mundial.

O equilíbrio deu esperança, mas parou por aí. Na volta para o segundo tempo, a Dinamarca mostrou toda sua potência e foi abrindo vantagem no marcador, contando com defesas brilhantes de Nielsen e contra-ataques muito rápidos. Buda e Rangel, goleiros do Brasil, até apareceram bem, mas a força da considerada melhor geração de handebol dos últimos tempos não deixou a seleção brasileira brilhar.

Os dinamarqueses não diminuíram o ímpeto em quadra em Oslo, aproveitaram oito ataques consecutivos (31/18) e garantiram a sétima vitória em sete jogos no Mundial.