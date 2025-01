Danilo assinou contrato até o fim de 2026 com o Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 29/01/2025 15:08 | Atualizado 29/01/2025 15:16

Rio - O Flamengo oficializou na tarde desta quarta-feira (29) a contratação de Danilo. O jogador chegou ao Rio de Janeiro na última terça e assinou contrato até o fim de 2026.

Seja bem-vindo, Danilo! Que você tenha muito sucesso com o Manto Sagrado! #DaniloÉDoMengão pic.twitter.com/sJl6x57b2y — Flamengo (@Flamengo) January 29, 2025

Para contratar o lateral-direito, que também pode atuar como zagueiro, o Rubro-Negro venceu a concorrência do Santos. Apesar das propostas salariais serem semelhantes e de o defensor ter feito história pelo Peixe, pesou em favor o projeto oferecido pelo clube carioca e a relação do atleta com Alex Sandro e Filipe Luís.

Danilo rescindiu seu contrato com a Juventus para poder acertar com o Fla. Ele vestirá a camisa 13 e tem apresentação marcada para esta quinta-feira (30), na sala de imprensa do Maracanã, a partir das 20h15 (de Brasília), antes do jogo contra o Sampaio Corrêa.

É o segundo reforço do Flamengo para a temporada de 2025. Antes, o atacante Juninho já havia sido anunciado pelo clube.