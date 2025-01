Vitão está na mira do Flamengo - Divulgação / Internacional

Vitão está na mira do FlamengoDivulgação / Internacional

Publicado 29/01/2025 07:30 | Atualizado 29/01/2025 08:07

Rio Grande do Sul - Presente na vitória do Internacional sobre o São José, em Novo Hamburgo, o zagueiro Vitão, de 24 anos, negou que esteja forçando uma saída do Colorado para o Flamengo. Apesar da contratação de Danilo, o defensor continua na lista de reforços do Rubro-Negro para a atual temporada.

"Vale ressaltar que estou muito feliz aqui. Falaram que estou forçando minha saída, mas é tudo mentira. Estou feliz e vamos por mais vitória", afirmou o zagueiro.

O Internacional rejeitou algumas propostas do Flamengo por Vitão. Na última, o Rubro-Negro ofereceu algo em torno de 7 milhões de euros (cerca de R$ 42,71 milhões) mais o perdão da dívida de 4 milhões de euros (R$ 24,41 milhões) pela contratação de Thiago Maia. Porém, o Colorado não aceitou.

Vitão é um velho conhecido de José Boto, diretor de futebol do Flamengo. Os dois trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o jogador era visto com perfil ideal para o time carioca neste momento.

No Internacional desde 2023, Vitão já acumula 103 jogos com a camisa colorada e está cobiçado no mercado. Recentemente, o Betis, da Espanha, também tentou sua contratação, mas as conversas não avançaram.