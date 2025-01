Rony em treino do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 29/01/2025 22:50

São Paulo - Ex-alvo do Fluminense nesta janela de transferências, Rony está próximo do Al-Rayyan, do Catar. O Palmeiras encaminhou a venda do atacante, que deve viajar nos próximos dias para realizar exames médicos. A informação foi dada primeiro pelo "Uol".

O Fluminense chegou a oferecer oito milhões de dólares (quase R$ 46,8 milhões na cotação atual) ao Palmeiras para contar com o atacante. O clube paulista aceitou a oferta, mas Rony não respondeu dentro do prazo dado pelo Tricolor. Com isso, a diretoria tricolor retirou a proposta

O jogador tem contrato com o Palmeiras válido até o fim de 2026. No entanto, estava fora dos planos do Alviverde e sequer atuou nesta temporada.