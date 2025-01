Confusão na Arena MRV manchou a final da Copa do Brasil - Douglas Magno/AFP

Publicado 29/01/2025 19:56 | Atualizado 29/01/2025 20:04

Rio - O Atlético-MG conseguiu a liberação do público geral em jogos na Arena MRV. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reduziu a pena de seis para três jogos, que já foram cumpridos, e aumentou a multa para o clube mineiro. O Galo foi punido pelos incidentes na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no ano passado.

A punição era de seis jogos, sendo três com portões fechados e os outros com a presença exclusiva de mulheres, crianças e pessoas com deficiência, além de multa de R$ 174 mil. Agora, o público geral foi liberado. Por outro lado, a multa foi aumentada para R$ 314 mil.

O Atlético-MG foi denunciado seis vezes pela procuradoria do STJD. O clube respondeu por arremesso de objetos ao gramado, sendo quatro bombas, invasão de torcedores, tentativa de invasão, uso de lasers no goleiro adversário e cantos homofóbicos.

Na confusão, uma das bombas arremessas pela torcida do Atlético-MG atingiu o fotógrafo Nuremberg José Maria, que sofreu uma fratura no pé. A Arena MRV foi interditada logo após a decisão da Copa do Brasil e ficou sem receber duas partidas. Depois, o Galo cumpriu os três jogos com portões fechados.