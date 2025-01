Niterói e Rio entregam ao COB o dossiê da postulação conjunta para a candidatura à sede dos Jogos Pan-Americanos 2031, no dia 16 de janeiro - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 29/01/2025 17:50

Rio - A Assembleia Geral do Comitê Olímpico do Brasil (COB) aprovou nesta quarta-feira (29) a candidatura conjunta de Rio de Janeiro e Niterói para sediar os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031. Eduardo Paes e Rodrigo Neves, prefeitos das cidades fluminenses respectivamente, apresentaram os planos para a organização dos grandes eventos e receberam um retorno positivo.

O evento foi realizado no Centro de Treinamento do COB, na capital fluminense. Eduardo Paes e Rodrigo Neves estiveram acompanhados de Isabel Swan, medalhista olímpica e vice-prefeita de Niterói, e Guilherme Schleder, secretário de esportes do Rio, apresentaram os planos para a organização dos grandes eventos e receberam um retorno positivo.

A inscrição de Rio e Niterói será formalizada junto à Panam Sports, entidade que escolherá a sede, até o dia 31 de janeiro. Além das cidades fluminenses, somente Assunção se manifestou interesse em receber o Pan e o Parapan de 2031. São Paulo chegou a entrar na disputa, mas desistiu. O presidente Lula (PT) referendou o projeto da candidatura conjunta de Rio e Niterói.

Rio e Niterói apostam na existência de estruturas prontas para sediar os Jogos Pan e Parapan-Americanos de 2031. A capital fluminense, por exemplo, sediou o Pan e Parapan de 2007, as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016, além da Copa do Mundo de 2014. Entre as principais obras previstas estão uma Vila Pan-Americana na Zona Portuária do Rio, além de uma linha de metrô por baixo da Baía de Guanabara conectando as cidades e a reforma do estádio Caio Martins, em Niterói.