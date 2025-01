Luiz Henrique foi campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo em 2024 - Vitor Silva / Botafogo

Luiz Henrique foi campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo em 2024Vitor Silva / Botafogo

Publicado 30/01/2025 13:51

Rio - A Fifa publicou, nesta quinta-feira (30), o Relatório Global de Transferências realizadas em 2024, que detalha os valores que foram gastos no mercado da bola. No documento, o Botafogo aparece como clube sul-americano que mais gastou em negociações no ano passado.

LEIA MAIS: Botafogo estreia patch de campeão da Libertadores em vitória sobre Fluminense

Além do Glorioso, outros dois times cariocas aparecem no top-10: o Flamengo, em terceiro, e o Vasco, em quinto lugar. Ao todo, os times brasileiros gastaram mais de R$ 2 bilhões em contratações de jogadores e receberam R$ 3,48 bilhões por vendas.

Veja o ranking Ranking dos clubes sul-americanos que mais gastaram em 2024 Reprodução/Fifa

Na Europa, o PSG aparece na liderança, seguido pelo Manchester United, mesmo com uma temporada ruim. Apesar do time francês estar no topo, a Inglaterra foi o país que mais gastou e mnais recebeu com venda de jogadores, com circulação de US$ 1,88 bilhão (cerca de R$ 11 bilhões).

Veja o ranking Ranking dos clubes europeus que mais gastaram em 2024 Reprodução/Fifa