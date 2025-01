Rogério, o Neymar do Nordeste, é o novo reforço do Atlético-PI - Divulgação / Nacional de Patos

Publicado 30/01/2025 12:30

Rio - O Atlético-PI surpreendeu e anunciou a contratação de Neymar. Mas calma. Trata-se do "Neymar do Nordeste". O atacante Rogério foi contratado nesta quarta-feira (29) após deixar o Nacional de Patos. O jogador já teve passagens por clubes da Série A do Brasileirão, como Botafogo, Grêmio e São Paulo.

Rogério, de 34 anos, recebeu o apelido de "Neymar do Nordeste" por conta da carreira consolidada no futebol da região. O atacante teve passagens por clubes como Vitória, Sport, Bahia, Ceará, entre outros. Ele também atuou pelo Pumas, do México, e Al Dhafra, da Arábia Saudita.

No ano passado, fez três gols em apenas quatro jogos pelo Nacional de Patos. O contrato do jogador é válido durante o período do Campeonato Piauiense. O Atlético-PI está na terceira colocação do Grupo A, com uma vitória, um empate e uma derrota em três jogos disputados.