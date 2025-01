Macca Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Macca Avalos é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 30/01/2025 11:44 | Atualizado 30/01/2025 13:32

Rio - A musa do Olimpia, Macca Avalos, abriu o jogo de como faz para lidar com as mensagens de seguidores nas redes sociais. A beldade contou que não costuma responder mensagens privadas. Ela só se manifesta publicamente.

fotogaleria

"Devo confessar que é complicado porque depois você não consegue encontrar as mensagens porque muitas pessoas me escrevem lá, às vezes respondo no mural, mas nunca no privado", revelou em entrevista ao portal "Popular".

Macca Avalos é bastante conhecida no Paraguai pela sua beleza. Musa do Olimpia, a beldade tem mais de 168 mil seguidores no Instagram.