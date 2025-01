Diretoria do Corinthians recebeu denúncias sobre ex-funcionário - Gustavo Vasco / Corinthians

Diretoria do Corinthians recebeu denúncias sobre ex-funcionárioGustavo Vasco / Corinthians

Publicado 30/01/2025 11:28

Rio - Desligado do Corinthians no começo deste ano, o ex-gerente da base do clube paulista, Bruno Korquievicz Rodrigues, de 25 anos, teve conversas com teor sexual com atletas menores de base do Alvinegro. Os diálogos foram entregues à diretoria da equipe do Parque São Jorge. As informações são do portal "UOL".

"Se fosse o amigo que eu quisesse macetar, eu chamaria mais ainda", "Vocês estão há muito tempo sem comer ninguém, então acho que vocês fizeram um calendário da punheta", "Uma coisa é mulher, outra coisa é olhar o pau do cara e descobrir se é grande", foram alguns áudios que foram divulgados.

Bruno Korquievicz Rodrigues foi desligado do Corinthians na semana passada, após denúncias realizadas por atletas incomodados com a situação. Ao ser chamado pela direção para prestar esclarecimentos, o próprio funcionário se demitiu.

A assessoria de imprensa do ex-funcionário admite que a voz nas gravações é dele, mas nega qualquer tipo de assédio. Sobre o conteúdo dos diálogos, foi admitido que foram falas "inapropriadas e inadequadas', porém, afirmou que irá "buscar garantir" que "não seja tirada de contexto para que não haja utilização do episódio para fins diversos."

Em nota divulgada na semana passada, o Corinthians informou que "tomou conhecimento de denúncias relacionadas a um funcionário do departamento de futebol de base e já adotou as medidas necessárias para apuração dos fatos." O clube afirma que está prestando auxílio psicológico aos garotos que denunciaram o ex-gerente.

Bruno Korquievicz Rodrigues é filho de Ricardinho, pentacampeão com a seleção brasileira, e ídolo do Corinthians. Ele chegou ao clube paulista em setembro do ano passado, após passagens por Vasco, Portuguesa e Paraná.