Dorival Júnior esteve presente no Nilton Santos e acompanhou o Clássico Vovô Reprodução

Publicado 30/01/2025 09:00 | Atualizado 30/01/2025 09:05

Rio - O Clássico Vovô teve uma presença ilustre. O técnico Dorival Júnior, da seleção brasileira, acompanhou a vitória do Botafogo sobre o Fluminense por 2 a 1 , nesta quarta-feira (29), no Nilton Santos, e deu continuidade a sua rotina de observar jogadores do futebol brasileiro.

No ano passado, o técnico Dorival Júnior convocou o lateral-esquerdo Alex Telles e o centroavante Igor Jesus, além do atacante Luiz Henrique, que deixou o Botafogo nesta temporada. Já o goleiro John chegou a ficar na pré-lista de convocados do treinador da seleção brasileira.

Foi o primeiro jogo do time principal do Botafogo na temporada. Alex Telles ficou em campo por 77 minutos e teve uma boa atuação, mas fez um pênalti em Riquelme Felipe, do Fluminense. Já Igor Jesus atuou os 90 minutos e fez um dos gols da vitória do Alvinegro.

No último domingo (26), Dorival Júnior esteve presente no Morumbi para acompanhar a vitória do São Paulo sobre o Corinthians por 3 a 1, pelo Paulistão. O treinador deve acompanhar o clássico entre Botafogo e Flamengo, no próximo domingo (2), em Belém, pela Supercopa Rei.