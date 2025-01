Evgenia Shishkova e Vadim Naumov estavam com outros patinadores e voltavam de um treinamento - Pierre Verdy / AFP

Rio - Dois campeões mundiais de patinação artística estavam no avião comercial norte-americano que colidiu com um helicóptero militar , nesta quarta-feira (29), em Washington, nos Estados Unidos. Os russos Vadim Naumov e Evgenia Shishkova voltavam de um treinamento no Kansas junto com outros patinadores que também estavam a bordo, segundo a agência russa RIA.

Vadim Naumov e Evgenia Shishkova estavam com o filho Maxim, que também competia na patinação nos Estados Unidos. O casal, que foi campeão mundial em 1994, morava nos Estados Unidos e treinava jovens patinadores. Até o momento, ainda não houve relatos de sobreviventes. Ao todo, o avião contava com 64 passageiros e cerca de 18 corpos foram resgatados.

Entenda o acidente

Um avião comercial e um helicóptero militar colidiram no ar em Washington, capital dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (29), por volta de 23h (de Brasília), e caíram no Rio Potomac, nas proximidades do aeroporto local. Não houve relatos de sobreviventes.

O helicóptero era um modelo Black Hawk e realizava um treinamento no momento do acidente. Ao todo, 67 pessoas foram envolvidas no acidente, sendo 64 no avião e três militares no helicóptero. Até o momento, cerca de 18 corpos foram resgatados.